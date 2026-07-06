Трамп начал иначе смотреть на войну в Украине, - Зеленский

По словам Зеленского, во время телефонного разговора в субботу президент США Дональд Трамп заявил, что Украина "отлично справляется" со своей кампанией дальнобойных ударов беспилотниками.

На вопрос, достаточно ли этого, чтобы Трамп окончательно встал на сторону Украины, Зеленский ответил, что, по его ощущению, американский лидер начал смотреть на войну по-новому.

"Президент Трамп хочет быть там, где есть успех", - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины предположил, что на позицию Трампа могут влиять не только его личные взгляды, но и приближающиеся выборы, политический статус и представление о том, как можно завершить войну России против Украины.