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Трамп начал иначе смотреть на войну в Украине, - Зеленский

22:50 06.07.2026 Пн
2 мин
Что заставило американского лидера пересмотреть свое отношение к войне?
aimg Мария Науменко
Трамп начал иначе смотреть на войну в Украине, - Зеленский Фото: президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
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Успехи Украины в дальнобойных ударах дронами повлияли на то, как в США оценивают ход войны и перспективы ее завершения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью Financial Times.

По словам Зеленского, во время телефонного разговора в субботу президент США Дональд Трамп заявил, что Украина "отлично справляется" со своей кампанией дальнобойных ударов беспилотниками.

На вопрос, достаточно ли этого, чтобы Трамп окончательно встал на сторону Украины, Зеленский ответил, что, по его ощущению, американский лидер начал смотреть на войну по-новому.

"Президент Трамп хочет быть там, где есть успех", - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины предположил, что на позицию Трампа могут влиять не только его личные взгляды, но и приближающиеся выборы, политический статус и представление о том, как можно завершить войну России против Украины.

Напомним, 7-8 июля в Анкаре состоится саммит НАТО, в ходе которого Трамп планирует встретиться с Зеленским. В Белом доме сообщили, что стороны должны обсудить пути завершения войны России против Украины.

По данным Associated Press, после переговоров с Зеленским Трампом может провести разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

Ранее Трамп заявлял, что Путин якобы "испытывает давление", а завершение войны может быть ближе, чем многие считают.

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