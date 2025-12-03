Трамп планує заборонити в'їжджати до США громадянам десятків країн: список розширять

Рішення обговорюється на тлі посилення вимог до безпеки та перегляду візових процедур після нещодавнього інциденту у Вашингтоні.

Трамп посилює міграційний курс

За інформацією відомств безпеки, оновлений перелік країн має з'явитися найближчим часом. Наразі діє повне блокування для громадян 12 держав і часткові обмеження для ще семи.

Паралельно Служба громадянства та імміграції США оголосила, що призупиняє розгляд усіх заявок від вихідців із 19 країн, які вже підпали під обмеження, включно із заявами на грін-карти.

Перегляд дозволів і причини посилення

У політичному меморандумі USCIS зазначено, що США проведуть широку перевірку дозволів, виданих приїжджим із цих держав у період після початку роботи адміністрації Байдена.

Приводом для прискорення процесу став напад у Вашингтоні, внаслідок якого один військовослужбовець загинув, а інший перебуває у важкому стані.

Підозрюваним назвали 29-річного Рахмануллу Лаканвала, який прибув з Афганістану 2021 року.

Політичні заяви та плани адміністрації

Трамп і його прихильники поклали відповідальність на попередню адміністрацію, заявляючи про необхідність нових обмежень.

Президент підкреслив, що розглядає розширення заборони на в'їзд, позбавлення громадянства частини натуралізованих мігрантів і скасування федеральних пільг для негромадян.

Серед обговорюваних кроків - розширення однієї з найсуперечливіших міграційних політик, що діяла в його перший термін і була підтверджена Верховним судом.

Які країни під забороною

Міністр внутрішньої безпеки Крісті Ноєм повідомила, що рекомендувала Трампу посилити заходи та розширити список держав.

Вона заявила: "Я щойно зустрілася з президентом. Я рекомендую повну заборону на поїздки в кожну прокляту країну, яка заполонила нашу націю вбивцями, п'явками та наркоманами, які прагнуть власних привілеїв".

Під повним блокуванням зараз перебувають Афганістан, Чад, Конго, Екваторіальна Гвінея, Еритрея, Гаїті, Іран, Лівія, М'янма, Сомалі, Судан і Ємен, а під частковим - Бурунді, Куба, Лаос, Сьєрра-Леоне, Того, Туркменістан і Венесуела.