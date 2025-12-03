Трамп погрожує країнам, які постачають наркотики до США
Президент США Дональд Трамп заявив про можливість силового реагування на країни, які незаконно постачають наркотики в Америку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію інформаційного агентства Reuters.
Заява Трампа про боротьбу з наркотрафіком
Президент США Дональд Трамп у вівторок наголосив, що будь-яка країна, яка бере участь у постачанні нелегальних наркотиків до США, може стати об'єктом атаки.
"Будь-хто, хто цим займається і продає це нашій країні, підлягає нападу", - зазначив він під час засідання кабінету міністрів у Білому домі, звертаючись до проблеми кокаїну з Колумбії.
Відповідь Колумбії
Президент Колумбії Густаво Петро відповів через X, підкресливши, що країна регулярно знищує лабораторії з виробництва наркотиків - кожні 40 хвилин, "без ракет".
Він також запросив США взяти участь у національній антинаркотичній операції, але попередив: "Не загрожуйте нашому суверенітету, інакше розбудите Ягуара".
"Напад на наш суверенітет - це оголошення війни", - підкреслив Петро.
Військові дії та напруженість
Останніми місяцями адміністрація Трампа посилила дії проти суден, пов'язаних із наркоторгівлею, у Карибському басейні та Тихому океані. Унаслідок ракетних ударів загинули десятки людей.
Військові США нарощують присутність у регіоні на тлі загострення відносин із Венесуелою, яку Вашингтон звинувачує в ключовій ролі в постачанні наркотиків, що ведуть до смертей американців. Президент Венесуели Ніколас Мадуро відкидає ці звинувачення.
Нагадуємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що американська влада незабаром почне вживати заходів щодо зупинки підозрюваних венесуельських наркоторговців на суходолі, підкресливши, що такий контроль буде простіше організувати, ніж морський, і що відповідні дії почнуться найближчим часом.
Зазначимо, що в рамках зусиль адміністрації Трампа в боротьбі з наркокартелями війська США використовуватимуть авіабазу Сан-Ісідро та міжнародний аеропорт Лас-Амерікас у Домініканській Республіці для дозаправлення літаків і розв'язання логістичних завдань, як повідомили Пентагон і президент країни Луїс Абінадер.