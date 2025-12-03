Трамп погрожує країнам, які постачають наркотики до США

Президент США Дональд Трамп заявив про можливість силового реагування на країни, які незаконно постачають наркотики в Америку.

Заява Трампа про боротьбу з наркотрафіком

Президент США Дональд Трамп у вівторок наголосив, що будь-яка країна, яка бере участь у постачанні нелегальних наркотиків до США, може стати об'єктом атаки.

"Будь-хто, хто цим займається і продає це нашій країні, підлягає нападу", - зазначив він під час засідання кабінету міністрів у Білому домі, звертаючись до проблеми кокаїну з Колумбії.

Відповідь Колумбії

Президент Колумбії Густаво Петро відповів через X, підкресливши, що країна регулярно знищує лабораторії з виробництва наркотиків - кожні 40 хвилин, "без ракет".

Він також запросив США взяти участь у національній антинаркотичній операції, але попередив: "Не загрожуйте нашому суверенітету, інакше розбудите Ягуара".

"Напад на наш суверенітет - це оголошення війни", - підкреслив Петро.

Військові дії та напруженість

Останніми місяцями адміністрація Трампа посилила дії проти суден, пов'язаних із наркоторгівлею, у Карибському басейні та Тихому океані. Унаслідок ракетних ударів загинули десятки людей.

Військові США нарощують присутність у регіоні на тлі загострення відносин із Венесуелою, яку Вашингтон звинувачує в ключовій ролі в постачанні наркотиків, що ведуть до смертей американців. Президент Венесуели Ніколас Мадуро відкидає ці звинувачення.