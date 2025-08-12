Трамп планує відвідати Росію в майбутньому, - Білий дім

Левітт завила, що вона "дуже впевнена", що Трамп після зустрічі з Путіним 15 серпня залишиться оптимістом.

"Я думаю, що для президента це буде вправою з вислуховування. На зустрічі буде присутня лише одна сторона, яка бере участь у цій війні, тож президент зможе отримати більш чітке уявлення про те, як, сподіваємося, ми зможемо покласти край цій війні", - зазначила вона.

Речниця Білого дому додала, що "механізм і графік" зустрічі ще узгоджуються.

Вона також повідомила, що в майбутньому Трамп планує відвідати Росію.