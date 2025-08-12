Трамп планирует посетить Россию в будущем, - Белый дом

Президент США Дональд Трамп в будущем планирует осуществить визит в Россию.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Левитт завила, что она "очень уверена", что Трамп после встречи с Путиным 15 августа останется оптимистом.
"Я думаю, что для президента это будет упражнением по выслушиванию. На встрече будет присутствовать только одна сторона, которая участвует в этой войне, поэтому президент сможет получить более четкое представление о том, как, надеемся, мы сможем положить конец этой войне", - отметила она.
Пресс-секретарь Белого дома добавила, что "механизм и график" встречи еще согласовываются.
Она также сообщила, что в будущем Трамп планирует посетить Россию.
Напомним, в пятницу, 15 августа, состоится встреча президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске.
Вчера президент США заявил, что он планирует требовать от Путина, чтобы тот прекратил войну.
Трамп стремится на предстоящей встрече с российским диктатором достичь соглашения о прекращении огня в Украине.
Сегодня в Белом доме уточнили, что встреча Трампа и Путина состоится в крупнейшем городе Аляски Анкоридж.