RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине

Трамп планирует посетить Россию в будущем, - Белый дом

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент США Дональд Трамп в будущем планирует осуществить визит в Россию.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Левитт завила, что она "очень уверена", что Трамп после встречи с Путиным 15 августа останется оптимистом.

"Я думаю, что для президента это будет упражнением по выслушиванию. На встрече будет присутствовать только одна сторона, которая участвует в этой войне, поэтому президент сможет получить более четкое представление о том, как, надеемся, мы сможем положить конец этой войне", - отметила она.

Пресс-секретарь Белого дома добавила, что "механизм и график" встречи еще согласовываются.

Она также сообщила, что в будущем Трамп планирует посетить Россию.

 

Встреча Трампа и Путина

Напомним, в пятницу, 15 августа, состоится встреча президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске.

Вчера президент США заявил, что он планирует требовать от Путина, чтобы тот прекратил войну.

Трамп стремится на предстоящей встрече с российским диктатором достичь соглашения о прекращении огня в Украине.

Сегодня в Белом доме уточнили, что встреча Трампа и Путина состоится в крупнейшем городе Аляски Анкоридж.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиБелый домДональд ТрампВстреча Трампа и Путина