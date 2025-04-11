Трамп планує розширити близькосхідне турне ще однією країною, - CNN

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп у межах турне до Близького Сходу, яке відбудеться наступного місяця, може відвідати також і Туреччину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
За словами джерел, остаточне рішення щодо візиту до Туреччини ще не ухвалено.
Високопоставлений чиновник Білого дому повідомив, що Трамп обговорював можливу поїздку під час нещодавньої телефонної розмови з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
CNN зазначає, що, попри невизначеність щодо того, чи відвідає Трамп Туреччину, сам факт обговорення цієї можливості є важливим, адже американський лідер уже давно не бував у цій країні.
Останній візит президента США до Туреччини відбувся ще у 2009 році.
Обидві країни - члени НАТО, і співпрацюють у сферах безпеки, боротьби з тероризмом, а також у військових операціях. США мають військову базу на території Туреччини, що є ключовою для операцій на Близькому Сході. Анкара ж отримує військову допомогу та технології від Штатів.
Як писало Bloomberg, Ердоган хотів би зустрітись з Трампом. Зокрема розраховує, що зустріч відбудеться у квітні.
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