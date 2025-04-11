Трамп планує розширити близькосхідне турне ще однією країною, - CNN

За словами джерел, остаточне рішення щодо візиту до Туреччини ще не ухвалено.

Високопоставлений чиновник Білого дому повідомив, що Трамп обговорював можливу поїздку під час нещодавньої телефонної розмови з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

CNN зазначає, що, попри невизначеність щодо того, чи відвідає Трамп Туреччину, сам факт обговорення цієї можливості є важливим, адже американський лідер уже давно не бував у цій країні.

Останній візит президента США до Туреччини відбувся ще у 2009 році.