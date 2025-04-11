Трамп планирует расширить ближневосточное турне еще одной страной, - CNN

По словам источников, окончательное решение о визите в Турцию еще не принято.

Высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил, что Трамп обсуждал возможную поездку во время недавнего телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

CNN отмечает, что, несмотря на неопределенность относительно того, посетит ли Трамп Турцию, сам факт обсуждения этой возможности является важным, ведь американский лидер уже давно не бывал в этой стране.

Последний визит президента США в Турцию состоялся еще в 2009 году.