Трамп планує поїздку до Давоса: Швейцарія сподівається на зниження мит, - Bloomberg

Президент США Дональд Трамп планує взяти участь у Всесвітньому економічному форумі в Давосі у січні 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За даними видання, рішення про участь Трампа ухвалене, але його офіційна участь ще не підтверджена публічно.

Очікується, що Трамп прибуде до Швейцарії із великою делегацією. У 2025 році він брав участь у форумі дистанційно.

Ця подія, зазначають поінформовані джерела Bloomberg, може надати Швейцарії можливість налагодити відносини зі Сполученими Штатами після напруженої ситуації попереднього року.

У 2025 році Берн не зміг досягти угоди про торгівлю зі США, що призвело до введення 39-відсоткових мит на швейцарський експорт. Вони стали найвищими серед встановлених для розвинених економік.

Ці тарифи діють із серпня, і швейцарська влада наполегливо прагне їх переглянути.

Зараз у Вашингтоні перебувають переговорники зі Швейцарії, які готують фінальну версію угоди про зниження мит. Вони мають зустрітися з торговим представником США Джеймісоном Гріром.