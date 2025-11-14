Трамп планирует поездку в Давос: Швейцария надеется на снижение пошлин, - Bloomberg

Президент США Дональд Трамп планирует принять участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По данным издания, решение об участии Трампа принято, но его официальное участие еще не подтверждено публично.

Ожидается, что Трамп прибудет в Швейцарию с большой делегацией. В 2025 году он участвовал в форуме дистанционно.

Это событие, отмечают информированные источники Bloomberg, может предоставить Швейцарии возможность наладить отношения с Соединенными Штатами после напряженной ситуации предыдущего года.

В 2025 году Берн не смог достичь соглашения о торговле с США, что привело к введению 39-процентных пошлин на швейцарский экспорт. Они стали самыми высокими среди установленных для развитых экономик.

Эти тарифы действуют с августа, и швейцарские власти настойчиво стремятся их пересмотреть.

Сейчас в Вашингтоне находятся переговорщики из Швейцарии, которые готовят финальную версию соглашения о снижении пошлин. Они должны встретиться с торговым представителем США Джеймисоном Гриром.