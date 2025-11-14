ua en ru
Трамп планирует поездку в Давос: Швейцария надеется на снижение пошлин, - Bloomberg

США, Пятница 14 ноября 2025 00:30
UA EN RU
Трамп планирует поездку в Давос: Швейцария надеется на снижение пошлин, - Bloomberg Фото: выступление Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе в 2025 году онлайн (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Президент США Дональд Трамп планирует принять участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным издания, решение об участии Трампа принято, но его официальное участие еще не подтверждено публично.

Ожидается, что Трамп прибудет в Швейцарию с большой делегацией. В 2025 году он участвовал в форуме дистанционно.

Это событие, отмечают информированные источники Bloomberg, может предоставить Швейцарии возможность наладить отношения с Соединенными Штатами после напряженной ситуации предыдущего года.

В 2025 году Берн не смог достичь соглашения о торговле с США, что привело к введению 39-процентных пошлин на швейцарский экспорт. Они стали самыми высокими среди установленных для развитых экономик.

Эти тарифы действуют с августа, и швейцарские власти настойчиво стремятся их пересмотреть.

Сейчас в Вашингтоне находятся переговорщики из Швейцарии, которые готовят финальную версию соглашения о снижении пошлин. Они должны встретиться с торговым представителем США Джеймисоном Гриром.

Экономический форум в Давосе 2025 года: главное

Как писало РБК-Украина, тремя ключевыми темами Давоса-2025 были искусственный интеллект, возвращение Трампа и война в Украине.

Руководители международных компаний на встрече, организованной в Цюрихе Европейской Бизнес Ассоциацией, поделились своими впечатлениями и выводами от нынешнего главного экономического форума мира в Давосе. Об этом - читайте в материале РБК-Украина.

Также эксперты Всемирного экономического форума перед ежегодной встречей в Давосе обнародовали прогнозы. Для российско-украинской войны определяющей будет позиция администрации Дональда Трампа. Европейские правительства могут увеличить свою собственную поддержку Украины.

В 2025 году президент Украины Владимир Зеленский лично принял участие в форуме в Давосе.

