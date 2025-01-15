Експерти Давоса назвали головний фактор для російсько-української війни

Експерти Всесвітнього економічного форуму перед щорічною зустріччю в Давосі оприлюднили прогнози. Для російсько-української війни визначальною буде позиція адміністрації Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Global Risks Report 2025 .

"Що стосується вторгнення Росії в Україну, позиція, зайнята новою адміністрацією США, матиме вирішальне значення для її розвитку. Чи займуть США більш жорстку позицію щодо Росії, розраховуючи на те, що такий крок буде стримувальним фактором для подальшої російської ескалації, та/або посилять тиск на Україну, включно зі скороченням фінансової підтримки?" - ідеться у звіті.

Як зазначається у звіті, в останньому випадку європейські уряди можуть збільшити свою власну підтримку України.

"Спектр можливих результатів протягом наступних двох років широкий, починаючи від подальшої ескалації, можливо, також за участю сусідніх країн, до непростої угоди про заморожування конфлікту", - йдеться в документі.

Global Risks Report 2025 також містить дані опитування 900 учасників форуму в Давосі.

Майже чверть респондентів (23%) обрали державний збройний конфлікт як головний ризик для 2025 року. "Поточний геополітичний клімат, що послідував за вторгненням Росії в Україну... робить практично неможливим не думати про такі події під час оцінки одного глобального ризику", - ідеться в публікації.

На другому місці серед основних ризиків, зазначених у дослідженні за цей рік, перебуває небезпека екстремальних погодних явищ.

"Зростання геополітичної напруженості, розкол світової довіри і кліматична криза напружують світову систему як ніколи раніше", - сказав Мірек Душек, керуючий директор ВЕФ.

За його словами, "у світі, позначеному поглибленням розбіжностей і каскадними ризиками, у світових лідерів є вибір: сприяти співпраці та стійкості або зіткнутися з поглибленням нестабільності".

Звіт про глобальні ризики, який проводять уже в 20-й раз, супроводжує форум у Давосі, на якому безліч світових лідерів поспілкуються з бізнесменами, а загальна кількість учасників становитиме 3000 осіб.