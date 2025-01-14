Зеленський приїде на Давоський форум, а Трамп візьме участь онлайн
Президент України Володимир Зеленський особисто візьме участь у Всесвітньому економічному форумі в Давосі, який відбудеться 20-24 січня. Обраний президент США Дональд Трамп буде присутній онлайн.
Про це заявив президент Всесвітнього економічного форуму Берге Бренде, повідомляє РБК-Україна з посиланням на SRF.
За його словами, у Давосі очікується присутність представників з понад 130 країн світу, серед них - понад 60 глав держав та урядів і понад 1600 представників ділових кіл.
Бренде розповів, що Трамп не буде фізично присутній на заході, але приєднається до нього онлайн і виступить з промовою 23 січня.
Водночас у Давосі ближче до кінця тижня очікують представників нової адміністрації Трампа.
А Зеленський має прибути у Давос у вівторок, 21 січня. Український президент вперше брав участь у заході у 2024 році.
З європейських лідерів, які приїдуть на Всесвітній економічний форум, Бренде згадав президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн.
Всесвітній економічний форум
Всесвітній економічний форум (ВЕФ) вже 54 роки проходить у серці швейцарських Альп на гірськолижному курорті Давос.
Ця міжнародна ініціатива була започаткована в 1971-му як майданчик для публічних та закритих дискусій світових лідерів, керівників провідних міжнародних організацій, бізнесменів.
Предметом обговорення є гострі теми та події на глобальній арені, питання розвитку економіки, вироблення стратегій та шляхів співробітництва, проблеми екології.
Нагадаємо, минулого року Всесвітній економічний форум у Давосі відбувся 14-19 січня. Участь у заході взяла 81 країна та міжнародна організація. Також був присутній і президент України Володимир Зеленський.
Детальніше про Давос 2024, його учасників та теми, які обговорювали, - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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