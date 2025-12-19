Трамп планує підписати щорічний оборонний бюджет з домопогою Україні, - Reuters

Закон про національне забезпечення оборони на 2026 фінансовий рік, або NDAA, передбачає рекордні щорічні військові витрати в розмірі 901 мільярда доларів, що на 8 мільярдів доларів більше, ніж просив Трамп.

Цей масштабний закон визначає все: від кількості кораблів, літаків та ракетних систем, що купуються, до підвищення зарплати військовослужбовцям та способів реагування на геополітичні загрози.

Reuters пише, що він є компромісом, який поєднує окремі заходи, вже прийняті в Палаті представників та Сенаті до його ухвалення цього місяця.

Трамп прохолодно ставився до зміцнення європейської безпеки, вважаючи, що союзники повинні самі платити за це. Його нещодавно опублікована Стратегія національної безпеки вважається дружньою до Росії та переоцінкою відносин США з континентом, зазначає видання.

Згадка в проєкті України

Угода про допомогу Україні у сфері безпеки на 2026 фінансовий рік передбачає виділення Україні 800 мільйонів доларів – по 400 мільйонів доларів протягом кожного з наступних двох років – в рамках Ініціативи допомоги Україні у сфері безпеки, яка передбачає оплату американським компаніям озброєння для українських збройних сил.

Це відбувається на тлі того, що команда Трампа веде переговори з Україною та Росією, намагаючись зупинити вторгнення Росії в Україну.

Закон про оборону також уповноважує Балтійську ініціативу безпеки та передбачає виділення 175 мільйонів доларів на підтримку оборони Латвії, Литви та Естонії.

Ще він обмежує можливості Міністерства оборони скорочувати чисельність американських військ у Європі до менш ніж 76 000 осіб та забороняє європейському командувачу США відмовитися від звання Верховного головнокомандувача НАТО.

Білий дім у своїй заяві заявив, що Трамп підтримує законопроект, оскільки він кодифікує в законодавчому порядку аспекти багатьох його виконавчих указів, включаючи фінансування системи протиракетної оборони "Золотий купол" та скасування програм різноманітності, рівності та інклюзії в Пентагоні.