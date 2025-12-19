Трамп планирует подписать ежегодный оборонный бюджет с помощью Украине, - Reuters

Закон о национальном обеспечении обороны на 2026 финансовый год, или NDAA, предусматривает рекордные ежегодные военные расходы в размере 901 миллиарда долларов, что на 8 миллиардов долларов больше, чем просил Трамп.

Этот масштабный закон определяет все: от количества покупаемых кораблей, самолетов и ракетных систем до повышения зарплаты военнослужащим и способов реагирования на геополитические угрозы.

Reuters пишет, что он является компромиссом, который объединяет отдельные меры, уже принятые в Палате представителей и Сенате до его принятия в этом месяце.

Трамп прохладно относился к укреплению европейской безопасности, считая, что союзники должны сами платить за это. Его недавно опубликованная Стратегия национальной безопасности считается дружественной к России и переоценкой отношений США с континентом, отмечает издание.

Упоминание в проекте Украины

Соглашение о помощи Украине в сфере безопасности на 2026 финансовый год предусматривает выделение Украине 800 миллионов долларов - по 400 миллионов долларов в течение каждого из следующих двух лет - в рамках Инициативы помощи Украине в сфере безопасности, которая предусматривает оплату американским компаниям вооружения для украинских вооруженных сил.

Это происходит на фоне того, что команда Трампа ведет переговоры с Украиной и Россией, пытаясь остановить вторжение России в Украину.

Закон об обороне также уполномочивает Балтийскую инициативу безопасности и предусматривает выделение 175 миллионов долларов на поддержку обороны Латвии, Литвы и Эстонии.

Еще он ограничивает возможности Министерства обороны сокращать численность американских войск в Европе до менее чем 76 000 человек и запрещает европейскому командующему США отказаться от звания Верховного главнокомандующего НАТО.

Белый дом в своем заявлении заявил, что Трамп поддерживает законопроект, поскольку он кодифицирует в законодательном порядке аспекты многих его исполнительных указов, включая финансирование системы противоракетной обороны "Золотой купол" и отмену программ разнообразия, равенства и инклюзии в Пентагоне.