Трамп планирует подписать ежегодный оборонный бюджет с помощью Украине, - Reuters

Президент США Дональд Трамп в четверг, 18 декабря, планирует подписать законопроект об оборонной политике на сумму почти 1 триллион долларов ежегодно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Закон о национальном обеспечении обороны на 2026 финансовый год, или NDAA, предусматривает рекордные ежегодные военные расходы в размере 901 миллиарда долларов, что на 8 миллиардов долларов больше, чем просил Трамп.
Этот масштабный закон определяет все: от количества покупаемых кораблей, самолетов и ракетных систем до повышения зарплаты военнослужащим и способов реагирования на геополитические угрозы.
Reuters пишет, что он является компромиссом, который объединяет отдельные меры, уже принятые в Палате представителей и Сенате до его принятия в этом месяце.
Трамп прохладно относился к укреплению европейской безопасности, считая, что союзники должны сами платить за это. Его недавно опубликованная Стратегия национальной безопасности считается дружественной к России и переоценкой отношений США с континентом, отмечает издание.
Соглашение о помощи Украине в сфере безопасности на 2026 финансовый год предусматривает выделение Украине 800 миллионов долларов - по 400 миллионов долларов в течение каждого из следующих двух лет - в рамках Инициативы помощи Украине в сфере безопасности, которая предусматривает оплату американским компаниям вооружения для украинских вооруженных сил.
Это происходит на фоне того, что команда Трампа ведет переговоры с Украиной и Россией, пытаясь остановить вторжение России в Украину.
Закон об обороне также уполномочивает Балтийскую инициативу безопасности и предусматривает выделение 175 миллионов долларов на поддержку обороны Латвии, Литвы и Эстонии.
Еще он ограничивает возможности Министерства обороны сокращать численность американских войск в Европе до менее чем 76 000 человек и запрещает европейскому командующему США отказаться от звания Верховного главнокомандующего НАТО.
Белый дом в своем заявлении заявил, что Трамп поддерживает законопроект, поскольку он кодифицирует в законодательном порядке аспекты многих его исполнительных указов, включая финансирование системы противоракетной обороны "Золотой купол" и отмену программ разнообразия, равенства и инклюзии в Пентагоне.
Как сообщалось, 11 декабря Палата представителей, нижняя палата Конгресса, одобрила проект закона о национальной обороне в 2026 году (NDAA).
Ранее мы писали, что в обновленной версии законопроекта об оборонном бюджете США на 2026 год усилены ограничения на сокращение военного контингента в Европе и Южной Корее. Документ направлен на сохранение стабильности в ключевых регионах и укрепление позиций Вашингтона среди союзников.
А до этого американские законодатели обнародовали итоговый вариант оборонного законопроекта на 2026 финансовый год, закрепив рекордный уровень финансовых расходов на сектор национальной безопасности и поддержку Украины.