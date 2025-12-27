Трамп планує незабаром зателефонувати Путіну

У п'ятницю, 26 грудня, Дональд Трамп у розмові з американськими ЗМІ фактично дав зрозуміти, що ключові рішення щодо будь-якої потенційної угоди між Україною і Росією ухвалюватимуться винятково за його участі.

При цьому особливу увагу привернув його коментар про майбутню розмову з Володимиром Путіним, якого Трамп згадав окремо, позначивши готовність до прямого діалогу в будь-який момент.

Розмова Трампа і Путіна як ключовий фактор

За словами Трампа, саме він залишається фінальним арбітром будь-якого мирного врегулювання. "У нього нічого немає, поки я не схвалю", - сказав Трамп, коментуючи пропозиції української сторони.

Саме можливу розмову Трампа з диктатором РФ розглядають як визначальний момент для подальших кроків, тоді як решта дипломатичних контактів залишаються вторинними та допоміжними.

Українські ініціативи на другому плані

Очікується, що Володимир Зеленський проведе зустріч із Трампом у Флориді та презентує новий 20-пунктний план мирного узгодження, що включає, зокрема, ідею демілітаризованої зони та питання гарантій безпеки з боку США.

Однак в інтерв'ю Трамп продемонстрував стримане ставлення до цих ініціатив і не став заздалегідь висловлювати підтримку.

Контакти з оточенням Трампа

Заяви прозвучали наступного дня після розмови Зеленського зі спецпосланцем Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Українська сторона охарактеризувала цей контакт як "хорошу розмову", однак вирішальним фактором, як випливає з риторики Трампа, залишається саме його особисте спілкування з Путіним.