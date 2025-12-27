Трамп планирует в скором времени позвонить Путину

В пятницу, 26 декабря, Дональд Трамп в разговоре с американскими СМИ фактически дал понять, что ключевые решения по любому потенциальному соглашению между Украиной и Россией будут приниматься исключительно при его участии.

При этом особое внимание привлек его комментарий о предстоящем разговоре с Владимиром Путиным, которого Трамп упомянул отдельно, обозначив готовность к прямому диалогу в любой момент.

Разговор Трампа и Путина как ключевой фактор

По словам Трампа, именно он остается финальным арбитром любого мирного урегулирования. "У него ничего нет, пока я не одобрю", — сказал Трамп, комментируя предложения украинской стороны.

Именно возможный разговор Трампа с диктатором РФ рассматривается как определяющий момент для дальнейших шагов, тогда как остальные дипломатические контакты остаются вторичными и вспомогательными.

Украинские инициативы на втором плане

Ожидается, что Владимир Зеленский проведет встречу с Трампом во Флориде и представит новый 20-пунктный план мирного согласования, включающий, в частности, идею демилитаризованной зоны и вопрос гарантий безопасности со стороны США.

Однако в интервью Трамп продемонстрировал сдержанное отношение к этим инициативам и не стал заранее выражать поддержку.

Контакты с окружением Трампа

Заявления прозвучали на следующий день после разговора Зеленского со спецпосланником Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Украинская сторона охарактеризовала этот контакт как "хороший разговор", однако решающим фактором, как следует из риторики Трампа, остается именно его личное общение с Путиным.