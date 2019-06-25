Трамп не планирует встречу с Ким Чен Ыном во время саммита в Южной Корее

Президент США Дональд Трамп не планирует встречаться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном во время поездки в Южную Корею после участия в саммите лидеров G20 в Японии. Об этом заявил высокопоставленный представитель администрации в понедельник, пишет Reuters.

На вопрос репортеров, будет ли Трамп отправляться в демилитаризованную зону, разделяющую две Кореи, во время визита, чиновник отказался комментировать график Трампа.

Напомним, ранее помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявлял, что проведение нового саммита США и Северной Кореи вполне возможно и зависит только от Пхеньяна.

РБК-Украина писало, что Государственном департаменте Соединенных Штатов надеются, что письмо американского президента Дональда Трампа лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну может возобновить переговоры по ядерному разоружению КНДР.

Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи заявило о получении Ким Чен Ыном письма от Трампа.