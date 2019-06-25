Трамп не планує зустріч з Кім Чен Ином під час саміту в Південній Кореї

Президент США Дональд Трамп не планує зустрічатися з північнокорейським лідером Кім Чен Ином під час поїздки в Південну Корею після участі в саміті лідерів G20 в Японії. Про це заявив високопоставлений представник адміністрації в понеділок, пише Reuters.

На питання репортерів, чи буде Трамп вирушати до демілітаризованої зони, що розділяє дві Кореї, під час візиту, чиновник відмовився коментувати графік Трампа.

Нагадаємо, раніше помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявляв, що проведення нового саміту США та Північної Кореї цілком можливе і залежить тільки від Пхеньяну.

РБК-Україна писало, що Державному департаменті Сполучених Штатів сподіваються, що лист американського президента Дональда Трампа лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину може відновити переговори щодо ядерного роззброєння КНДР.

Раніше Центральне телеграфне агентство Кореї заявило про отриманні Кім Чен Ином листи від Трампа.