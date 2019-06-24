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Письмо Трампа Ким Чен Ыну может возобновить переговоры с КНДР, - Госдепартамент

Новости » Политика    24.06.2019 - 00:11
Письмо Трампа Ким Чен Ыну может возобновить переговоры с КНДР, - Госдепартамент
Фото: Дональд Трамп и Ким Чен Ын (whitehouse.gov)

Руководитель Госдепа Помпео говорит, что США готовы немедленно начать переговоры

В Государственном департаменте Соединенных Штатов надеются, что письмо американского президента Дональда Трампа лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну может возобновить переговоры по ядерному разоружению КНДР. Об этом сказал глава Госдепа Майк Помпео, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как заявил Помпео в воскресенье, 23 июня, письмо может проложить путь для новых переговоров, направленных на прекращение ядерной программы Северной Кореи.

"Соединенные Штаты готовы немедленно возобновить переговоры с Северной Кореей", - подчеркнул Помпео перед отъездом из Вашингтона на Ближний Восток.

Напомним, ранее  Центральное телеграфное агентство Кореи заявило о получении Ким Чен Ыном письма от Трампа. Северокорейский лидер назвал письмо американского президента "превосходным" и "высоко оценил способность Трампа к политической рассудительности и его невероятную смелость".

Отметим, 11 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что получил “очень теплое” письмо от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына на фоне тупика в ядерных переговорах. Трамп выразил уверенность, что обе стороны могут в конечном итоге прийти к соглашению о ядерном разоружении КНДР.

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Новости Украины Ким Чен ЫнДональд Трампядерная безопасность
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