Ким Чен Ын получил "интересное" письмо от Трампа

Фото: Ким Чен Ын (flickr.com/koreanet)

Лидер КНДР пообещал серьезно обдумать послание президента США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп направил письмо лидеру Северной Кореи (КНДР) Ким Чен Ыну. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По информации агентства северокорейский лидер назвал письмо Трампа "превосходным" и "высоко оценил способность Трампа к политической рассудительности и его невероятную смелость".

Также сообщается, что Ким Чен Ын пообещал "серьезно обдумать интересное содержание" письма.

О чем именно идет речь в письме, не сообщается.

Напомним, 11 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что получил “очень теплое” письмо от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына на фоне тупика в ядерных переговорах. Трамп выразил уверенность, что обе стороны могут в конечном итоге прийти к соглашению о ядерном разоружении КНДР.

Последняя встреча Трампа и Ким Чен Ына, которая была второй в истории лидеров, состоялась в феврале 2019 года во Вьетнаме. Однако переговоры, касающиеся ядерного разоружения Северной Кореи, завершились раньше запланированного времени и не увенчались успехом. Лидеры также не сделали совместного заявления.