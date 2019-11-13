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Трамп планирует уволить главу аппарата Белого дома из-за высказываний об Украине, - WP

Новости » Политика     13.11.2019 - 14:07
Трамп планирует уволить главу аппарата Белого дома из-за высказываний об Украине, - WP
Фото: Дональд Трамп (president.pl)

Трамп был недоволен словами Малвейни, что военная помощь Украине была приостановлена, чтобы оказать давление на Киев

Президент США Дональд Трамп планирует уволить исполняющего обязанности главы аппарата Белого дома Мика Малвейни за его выступления на фоне расследования в деле об импичменте. Об этом сообщает The Washington Post.

Источники издания отмечают, что Трамп был недоволен словами Малвейни, что военная помощь Украине была приостановлена, чтобы оказывать давление на Киев. Позже Малвейни заявил, что не было "услуги на услугу".

Издание пишет, что советники Трампа говорили, что сейчас главу аппарата Белого дома лучше не увольнять, потому что из-за этого будет "хаос". Также один из советников сообщил The Washington Post, что Малвейни не уволять до конца года.

"Трамп постоянно спрашивает всех, что они думают о Малвейни. Он явно разочарован им. Однако ему советуют: последнее, что ему нужно сейчас - это еще одна важная кадровая перемена", - говорится в сообщении.

Напомним, Трамп уволил своего советника по национальной безопасности Джона Болтона.

Ранее в США заявили, что Администрация президента США Дональда Трампа на самом деле собиралась заморозить военную поддержку для Украины по политическим мотивам.

До этого советник американского президента Роберт О'Брайен прокомментировал предоставление военной помощи Украине. Он заявил, что Вашингтон не может обещать Киеву вечную военную поддержку.

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