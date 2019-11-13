Трамп планує звільнити главу апарату Білого дому через висловлювання про Україну, - WP

Фото: Дональд Трамп (president.pl)

Трамп був невдоволений словами Малвейні, що військова допомога Україні була припинена, аби чинити тиск на Київ

Президент США Дональд Трамп планує звільнити виконувача обов'язки глави апарата Білого дому Міка Малвейні за його виступи на тлі розслідування у справі про імпічмент. Про це повідомляє The Washington Post.

Джерела видання зазначають, що Трамп був невдоволений словами Малвейні, що військова допомога Україні була припинена, аби чинити тиск на Київ. Пізніше Малвейні заявив, що не було "послуги на послугу".

Видання пише, що радники Трампа говорили, що зараз главу апарату Білого дому краще не звільняти, бо це викликає "хаос". Також один з радників повідомив The Washington Post, що Малвейні не звільнять до кінця року.

"Трамп постійно запитує всіх, що вони думають про Малвейні. Він явно розчарований ним. Проте йому радять: останнє, що йому потрібно зараз - це ще одна важлива кадрова зміна", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Трамп звільнив свого радника з національної безпеки Джона Болтона.

Раніше у США повідомили, що Адміністрація президента США Дональда Трампа насправді збиралась заморозити військову підтримку для України з політичних мотивів.

До цього радник американського президента Роберт О'Брайен прокоментував надання військової допомоги Україні. Він заявив, що Вашингтон не може обіцяти Києву вічну військову підтримку.