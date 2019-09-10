Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона

Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Трамп сообщил, что увольняет Болтона через не согласие со многими из его предложений

Президент США Дональд Трамп уволил своего советника по национальной безопасности Джона Болтона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

Сообщается, что Трамп е согласен со многими из предложений Болтона.

"Вчера я информировал Джона Болтона, что его услуги в Белом доме больше не нужны. Я категорически не согласен со многими из его предложений и попросил его уйти в отставку", - написал он.

Отметим, что Джон Болтон занимал должность советника с апреля 2018 года. Он известен своими жесткими взглядами на внешнюю политику.

В частности, Болтон был одним из идеологов выхода США из ядерной сделки с Ираном, выступал за более активное давление на КНДР и вмешательство Вашингтона в конфликт в Сирии, а также за ужесточение санкций против России.

Ранее советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты ожидают, что Россия после обмена пленными выдаст еще больше украинских граждан.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп попросил свою команду национальной безопасности пересмотреть программу предоставления Украине военной помощи в сфере безопасности. Пентагон провел проверку и сказал, что финансирование требуется.