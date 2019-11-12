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Трамп заморозил военную помощь Украине по политическим мотивам, - сотрудница Пентагона

Новости » Политика     12.11.2019 - 02:40
Трамп заморозил военную помощь Украине по политическим мотивам, - сотрудница Пентагона
Фото: Лора Купер (twitter.com/AndrewDesiderio)

Трамп распорядился заморозить помощь на сотни миллионов долларов, которая предназначалась для Украины

Администрация президента США Дональда Трапма на самом деле заморозила военную поддержку для Украины из-за политических мотивов. Этом подтвердила помощник секретаря министра обороны Лора Купер, которая отвечает за украинское, российское и евразийское направление, передает CNN.

В обмен Трамп хотел получить от украинской власти заявление о расследовании против семьи Байденов, сказала Купер. Информация об этом содержится в стенограмме выступления Купер на слушаниях в Палате представителей Конгресса в рамках расследования возможного импичмента президента США.

В выводах руководителей комитетов, ведущих расследование по импичменту, сказано, что, по словам Лоры Купер, Трамп через Офис управления и бюджета распорядился заморозить критически важную для Украины военную помощь на сотни миллионов долларов. При этом военные минобороны, отдельные представители Госдепартамента и других учреждений отговаривали Трампа от такого шага.

Купер также подтвердила, что у нее была встреча с представителем Госдепа по Украине Куртом Волкером 20 августа 2019 года. По данным Купер, он сказал, что в случае выступления украинской стороны с соответствующим заявлением о Байденах вопрос военной помощи будет размороженное.

Напомним, ранее советник американского президента Роберт О'Брайен прокомментировал предоставление военной помощи Украине. Он заявил, что Вашингтон не может обещать Киеву вечную военную поддержку.

Опубликованы стенограммы показаний экспертов Белого дома по импичменту Трампа Парнас передавал Киеву требование расследовать дело Байдена, - NYT
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