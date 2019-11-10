США не могут обещать вечную помощь Украине, - советник Трампа

Фото: Роберт О'Брайен (upi.com)

Однако, по словам советника, сейчас США готовы предоставить помощь Украине

Советник американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что США не могут обещать вечную военную помощь Украине. Об этом он заявил в эфире телеканала CBS.

О'Брайен прокомментировал предоставление военной помощи Украине.

"Я не могу обещать, что США будут делать что-то вечно, но пока что мы первая администрация, которая отправила вооружение Украине, я думаю, что это очень важно", - сказал советник Трампа.

Он добавил, что в настоящее время администрация Трампа готова предоставить помощь Украине.

Также он заявил, что США надеются на договоренности между Украиной и Россией.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что продолжит задерживать выплаты военной помощи Украине, пока Европа не начнет оказывать ей помощь. До этого стало известно, что Трамп попросил приостановить миллионные выплаты военной помощи Украине примерно за неделю до звонка президенту Владимиру Зеленскому, хотя до этого, 19 сентября, Палата представителей Конгресса США одобрила выделение на военную помощь Украине 250 млн долларов.

Недавно стало известно, что Ггосдепартамент США в сентябре текущего года принял решение возобновить выделение части финансовой помощи Украине до того, как соответствующее распоряжение отдал президент Дональд Трамп.