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Трамп планує створити інформаційну мережу Білого дому

Новини » Політика    04.10.2019 - 20:31
Трамп планує створити інформаційну мережу Білого дому
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/worldeconomicforum)

За словами Трампа, необхідно запустити власну новинну мережу і розміщувати справжні новини"

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп розкритикував американські ЗМІ і запропонував створити власну новинну мережу Білого дому. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За його словами, необхідно запустити свою власну новинну мережу і розміщувати там справжні новини".

При цьому Трамп розкритикував американський новинний сайт і назвав її "жахливою річчю" США.

"CNN - це голос, який дійсно здається чутним за кордонами (США - ред.), і це жахлива річ для нашої країни", - заявив він.

За словами Трампа, він думає над тим, щоб створити новинне видання.

"Ми повинні зробити з цим щось. Найняти дійсно талановитих людей і подати назовні справжній голос, а не несучий брехня", - додав президент США.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що демократи в Конгресі США оголосили про початок процедури імпічменту президента Дональда Трампа через телефонної розмови з українським президентом Володимиром Зеленським. Трампа звинувачують у тиску на Зеленського для розслідування діяльності газової компанії Burisma в Україні, до ради директорів якої входив Хантер Байден, син колишнього віце-президента США Джо Байдена. В обмін на розслідування американський президент не збирався перешкоджати надання Україні військової допомоги.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що особистий адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані опублікував приватне листування з екс-представником Державного департаменту США з питань України Куртом Волкером і помічником президента України Володимира Зеленського Андрієм Єрмаком.

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