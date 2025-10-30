UA

Трамп на питання про дату ядерних випробувань США: усім велике дякую

Ілюстративне фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Трамп не назвав дату, коли США розпочнуть випробування ядерної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politiko.

Трамп не відповів на запитання щодо початку випробувань ядерної зброї в США.

На початку переговорів із Сі Цзіньпіном один із журналістів поцікавився у президента США про причину розпорядження негайно розпочати випробування ядерної зброї.

"Всім дякую", - відповів на це Трамп.

Про те, що президент США доручив Пентагону негайно почати випробування американської ядерної зброї, Трамп написав у соцмережі Truth Social.

Він наголосив, що у США більше ядерної зброї, ніж у будь-якої іншої країни.

"Цього було досягнуто, включно з повною модернізацією та оновленням наявної зброї, під час мого першого терміну повноважень", - написав Трамп.

Він зазначив, що Росія посідає друге місце за ядерною зброєю, а Китай - третє з великим відривом, однак Пекін уже протягом 5 років зрівняється з Москвою. Тому він і доручив почати випробування ядерної зброї США.

Договір про скорочення наступальних озброєнь

Як писало РБК-Україна, наприкінці серпня Дональд Трамп заявив, що США домовляються з Росією про обмеження кількості ядерної зброї. Він додав, що до діалогу хоча залучити Китай.

Уже у вересні російський диктатор Володимир Путін запропонував добровільно дотримуватися лімітів, які обмежують розмір двох найбільших ядерних арсеналів, якщо США зроблять те ж саме.

На початку жовтня Трамп схвально відгукнувся на ідею Путіна про обмеження розміщення стратегічних ядерних озброєнь.

Договір про заходи з подальшого обмеження і скорочення стратегічних наступальних озброєнь, також відомий як СНО-ІІІ, Росія та США підписали в 2010 році.

Згідно з положеннями угоди, через сім років після набрання нею чинності й надалі сумарні обсяги збройних систем у кожної зі сторін не повинні перевищувати таких лімітів:

  • 700 одиниць для розгорнутих міжконтинентальних балістичних ракет (МБР), балістичних ракет підводних човнів (БРПЧ) та важких бомбардувальників (ВБ);
  • 1550 одиниць для боєзарядів, встановлених на цих платформах;
  • 800 одиниць для розгорнутих і нерозгорнутих пускових установок МБР, БРПЧ і ВБ.

Дія договору завершується в лютому 2026 року.

