Трамп на питання про дату ядерних випробувань США: усім велике дякую

Трамп не відповів на запитання щодо початку випробувань ядерної зброї в США.

На початку переговорів із Сі Цзіньпіном один із журналістів поцікавився у президента США про причину розпорядження негайно розпочати випробування ядерної зброї.

"Всім дякую", - відповів на це Трамп.

Про те, що президент США доручив Пентагону негайно почати випробування американської ядерної зброї, Трамп написав у соцмережі Truth Social.

Він наголосив, що у США більше ядерної зброї, ніж у будь-якої іншої країни.

"Цього було досягнуто, включно з повною модернізацією та оновленням наявної зброї, під час мого першого терміну повноважень", - написав Трамп.

Він зазначив, що Росія посідає друге місце за ядерною зброєю, а Китай - третє з великим відривом, однак Пекін уже протягом 5 років зрівняється з Москвою. Тому він і доручив почати випробування ядерної зброї США.