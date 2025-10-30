Трамп на вопрос о дате ядерных испытаний США: всем большое спасибо

Трамп не ответил на вопрос о начале испытаний ядерного оружия в США.

В начале переговоров с Си Цзиньпином один из журналистов поинтересовался у президента США о причине распоряжения немедленно начать испытания ядерного оружия.

"Всем большое спасибо", - ответил на это Трамп.

О том, что президент США поручил Пентагону немедленно начать испытания американского ядерного оружия, Трамп написал в соцсети Truth Social.

Он подчеркнул, что у США больше ядерного оружия, чем у любой другой страны.

"Это было достигнуто, включая полную модернизацию и обновление имеющегося оружия, во время моего первого срока полномочий", - написал Трамп.

Он отметил, что Россия занимает второе место по ядерному оружию, а Китай - третье с большим отрывом, однако Пекин уже в течение 5 лет сравняется с Москвой. Поэтому он и поручил начать испытания ядерного оружия США.