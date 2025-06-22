ua en ru
Пн, 23 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Трамп після удару по Ірану: наша країна зараз гаряча як пістолет

Вашингтон, Неділя 22 червня 2025 22:37
UA EN RU
Трамп після удару по Ірану: наша країна зараз гаряча як пістолет Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Американський президент Дональд Трамп після ударів по ядерних об'єктах Ірану порівняв США з "гарячим пістолетом".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Як сказав американський президент в коментарі WSJ після ударів по Ірану, він після повернення в Білий дім повністю змінив імідж Сполучених Штатів.

"Наша країна зараз гаряча як пістолет. Ще шість місяців тому вона була холодна як лід. Вона була мертва", - наголосив Трамп.

Удари США по Ірану

Цієї ночі американська армія за допомогою бомбардувальників B-2 та ракет "Томагавк" завдала ударів по трьох ключових ядерних об'єктах Ірану. Як заявляв Трамп, Іран "вбив і покалічив тисячі американців", а нічні удари "вирвали "бомбу" прямо з рук" іранського режиму.

В адміністрації Трампа стверджують, що іранська ядерна програма була повністю знищена. Водночас США не хочуть війни з Іраном, а навпаки - розраховують на переговори з Тегераном. Однак в Ірані вже пообіцяли, що США поплатяться за атаку.

Україна також підтримала американські удари по Ірану. В українському МЗС наголосили, що ядерній програмі Ірану потрібно було покласти край, але додали, що очікують такої ж рішучості з боку США щодо Росії.

Більше про удари США по ядерних об'єктах Ірану - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Іран Дональд Трамп
Новини
Удар РФ по полігону ЗСУ: з'явилися нові подробиці від Сухопутних сил
Удар РФ по полігону ЗСУ: з'явилися нові подробиці від Сухопутних сил
Аналітика
Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді
Роман Коткореспондент РБК-Україна Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді