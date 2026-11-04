Трамп після поразки на виборах пригрозив блокувати законопроєкти демократів

"Як ви знаєте, таке вже траплялося раніше, і не раз. Це право вето - одна з найпотужніших повноважень, якими володіє президент. Вони надсилатимуть мені абсурдні законопроекти, а я накладатиму на них вето", - сказав Трамп.

До того ж президент США опублікував у своїй соцмережі Truth Social фото червоної бейсболки із написом "Вето".