Трамп после поражения на выборах пригрозил блокировать законопроекты демократов

Президент США Дональд Трамп после поражения Республиканской партии на выборах в Конгресс пригрозил наложить вето на законопроекты демократов.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News.
"Как вы знаете, такое уже случалось раньше, и не раз. Это право вето - одно из самых мощных полномочий, которыми обладает президент. Они будут посылать мне абсурдные законопроекты, а я буду налагать на них вето", - сказал Трамп.
К тому же, президент США опубликовал в своей соцсети Truth Social фото красной бейсболки с надписью "Вето".
Напомним, по итогам промежуточных выборов 3 ноября Демократическая партия получила контроль над Сенатом США. Демократы отобрали у республиканцев шесть мест, в том числе в Техасе, Канзасе и Южной Каролине, где не выигрывали десятилетиями.
Президент США Дональд Трамп уже признал результаты промежуточных выборов и пообещал работать с демократами.