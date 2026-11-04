Трамп после поражения на выборах пригрозил блокировать законопроекты демократов

"Как вы знаете, такое уже случалось раньше, и не раз. Это право вето - одно из самых мощных полномочий, которыми обладает президент. Они будут посылать мне абсурдные законопроекты, а я буду налагать на них вето", - сказал Трамп.

К тому же, президент США опубликовал в своей соцсети Truth Social фото красной бейсболки с надписью "Вето".