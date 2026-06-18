Трамп підтвердив, що підписав угоду з Іраном

Президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив, що підписав меморандум про взаєморозуміння з Іраном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News та допис у X на сторінці Білого дому.
"Вона підписана", — сказав Трамп журналістам, залишаючи Версальський палац після вечері з президентом Франції Еммануелем Макроном.
У коментарі для Fox News представник Білого дому повідомив, що фотографія підписаної угоди була надіслана Ірану та країнам-посередникам, щоб документ офіційно набрав чинності.
Пізніше Білий дім на своїй сторінці в Х опублікував кадри, як Трамп підписав угоду. Документ було підписано у Версальському палаці в присутності держсекретаря США Марко Рубіо та президента Франції Еммануеля Макрона, а також інших осіб. Підписання супроводжувалося оплесками.
Зазначимо, що кілька годин тому в ЗМІ з’явилася інформація, що США та Іран уклали рамкову угоду раніше, ніж було оголошено. До цього планувалося, що церемонія підписання відбудеться у п’ятницю, 19 червня, у Швейцарії.
За даними Reuters, у неділю сторони підписали угоду в електронному форматі. Зокрема, підписи поставили віцепрезидент США Джей Ді Венс і головний переговірник Ірану Мохаммед Бакер Калібаф. І це відбулося в присутності Трампа.
Але в середу, 17 числа, угоду підписали вже безпосередньо сам Трамп і президент Ірану Масуд Пезешкіан. При цьому в ЗМІ спочатку з’явилася суперечлива інформація щодо того, чи був це електронний підпис, чи підпис на паперовому документі (згодом, як з’ясувалося, Трамп підписав паперову версію).
У МЗС Ірану підписання угоди також підтвердили й повідомили, що церемонії в п’ятницю у Швейцарії вже не відбудеться. Але при цьому зазначили, що в Женеві будуть переговорні групи.
Згідно з Axios, сторони обговорять початок переговорів щодо іранської ядерної програми.
Нагадаємо, у середу, 17 червня, США опублікували офіційний текст меморандуму про взаєморозуміння з Іраном. Він складається з 14 пунктів.
Однак, як зазначали ЗМІ, документ було оприлюднено після протестів, пов’язаних із тим, що до моменту підписання текст угоди не опублікували.
Зазначимо, що тепер, після підписання угоди, США та Іран мають 60 днів на те, щоб узгодити остаточний документ про завершення війни. Зокрема, мають розпочатися переговори щодо іранської ядерної програми. До речі, Трамп уже встиг пригрозити, що якщо за цей термін угода не буде укладена, то США відновлять атаки на Іран.