Трамп підтвердив, що підписав угоду з Іраном

"Вона підписана", — сказав Трамп журналістам, залишаючи Версальський палац після вечері з президентом Франції Еммануелем Макроном.

У коментарі для Fox News представник Білого дому повідомив, що фотографія підписаної угоди була надіслана Ірану та країнам-посередникам, щоб документ офіційно набрав чинності.

Пізніше Білий дім на своїй сторінці в Х опублікував кадри, як Трамп підписав угоду. Документ було підписано у Версальському палаці в присутності держсекретаря США Марко Рубіо та президента Франції Еммануеля Макрона, а також інших осіб. Підписання супроводжувалося оплесками.

Що передувало

Зазначимо, що кілька годин тому в ЗМІ з’явилася інформація, що США та Іран уклали рамкову угоду раніше, ніж було оголошено. До цього планувалося, що церемонія підписання відбудеться у п’ятницю, 19 червня, у Швейцарії.

За даними Reuters, у неділю сторони підписали угоду в електронному форматі. Зокрема, підписи поставили віцепрезидент США Джей Ді Венс і головний переговірник Ірану Мохаммед Бакер Калібаф. І це відбулося в присутності Трампа.

Але в середу, 17 числа, угоду підписали вже безпосередньо сам Трамп і президент Ірану Масуд Пезешкіан. При цьому в ЗМІ спочатку з’явилася суперечлива інформація щодо того, чи був це електронний підпис, чи підпис на паперовому документі (згодом, як з’ясувалося, Трамп підписав паперову версію).

У МЗС Ірану підписання угоди також підтвердили й повідомили, що церемонії в п’ятницю у Швейцарії вже не відбудеться. Але при цьому зазначили, що в Женеві будуть переговорні групи.

Згідно з Axios, сторони обговорять початок переговорів щодо іранської ядерної програми.