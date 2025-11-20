Трамп підтримує розроблений Віткоффом план для України, - Білий дім

Джерело в Білому домі сказало виданню, що останній місяць адміністрація Трампа працювала над детальним планом припинення війни в Україні. Це підтвердила спікер адміністрації Керолайн Лівітт.

"Президент Трамп із першого дня чітко заявив, що хоче, щоб війна між Росією та Україною закінчилася, і він розчарований обома сторонами через їхню відмову взяти на себе зобов'язання щодо мирної угоди", - заявила вона.

Один з чиновників підтвердив, що Віткофф "тихо працює над цим планом протягом місяця". При цьому джерело стверджує, що Віткофф нібито збирає пропозиції від обох сторін, на поступки повинні будуть піти як Україна, так і Росія. А щодо Трампа, то він чудово про все обізнаний та підтримує ідеї Віткоффа.

"Спецпредставник Віткофф тихо працює над цим планом протягом місяця, отримуючи інформацію як від українців, так і від росіян щодо того, які умови є прийнятними для них для припинення війни. Обидві сторони повинні будуть піти на поступки, не лише Україна... Президент був поінформований про план і підтримує його", - сказало джерело.