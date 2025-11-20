RU

Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Трамп поддерживает разработанный Виткоффом план для Украины, - Белый дом

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Президент США Дональд Трамп хорошо осведомлен о плане, над которым работал его спецпосланник Стив Уиткофф. Разработка плана прекращения войны в Украине стала для Белого дома приоритетом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Источник в Белом доме сказал изданию, что последний месяц администрация Трампа работала над детальным планом прекращения войны в Украине. Это подтвердила спикер администрации Кэролайн Ливитт.

"Президент Трамп с первого дня четко заявил, что хочет, чтобы война между Россией и Украиной закончилась, и он разочарован обеими сторонами из-за их отказа взять на себя обязательства по мирному соглашению", - заявила она.

Один из чиновников подтвердил, что Уиткофф "тихо работает над этим планом в течение месяца". При этом источник утверждает, что Уиткофф якобы собирает предложения от обеих сторон, на уступки должны будут пойти как Украина, так и Россия. А что касается Трампа, то он прекрасно обо всем осведомлен и поддерживает идеи Уиткоффа.

"Спецпредставитель Уиткофф тихо работает над этим планом в течение месяца, получая информацию как от украинцев, так и от россиян относительно того, какие условия являются приемлемыми для них для прекращения войны. Обе стороны должны будут пойти на уступки, не только Украина... Президент был проинформирован о плане и поддерживает его", - сказал источник.

 

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский официально получил от Соединенных Штатов проект плана, который, по оценке американской стороны, может активизировать дипломатию. Зеленский сказал, что в ближайшее время обсудит этот план с Трампом.

Документ, по данным СМИ, состоит из 28 пунктов и фактически предусматривает капитуляцию Украины. В частности, от Киева требуют, чтобы он отказался от Донбасса, половины численности ВСУ и не только.

Издание Bloomberg 20 ноября сообщило о еще двух ключевых требованиях мирного плана США. Речь идет о снятии международных санкций, а также остановке процессов, которые документируют преступления россиян против мирного населения и инфраструктуры Украины.

