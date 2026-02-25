Трамп підтримав кроки: Зеленський розповів про надії на зустріч лідерів

Україна розраховує, що наступна зустріч з росіянами та представниками США в рамках мирних переговорів дозволить перейти до зустрічі вже на рівні лідерів країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського за підсумками переговорів з президентом США Дональдом Трампом.

Зеленський зазначив, що під час розмови з Трампом на зв'язку були також спецпредставники президента США - Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

"Зараз наші команди багато працюють, і я подякував за всі зусилля і таку залученість до переговорів, до роботи для закінчення війни", - зазначив він.

Зеленський додав, що Україна дуже цінує надання Україні озброєння через програму PURL. Боєприпаси для систем протиповітряної оборони, які продають США, допомагають відбивати російські ракетні удари.

Окремо Зеленський відзначив обговорення зустрічі України та США в Женеві 26 лютого та підготовку до наступної зустрічі в тристоронньому форматі, яка пройде на початку березня.

"Розраховуємо, що вона дасть можливість перейти до переговорів на рівні лідерів. Президент Трамп підтримує таку послідовність кроків. Лише так можна вирішити всі складні й чутливі питання та нарешті закінчити війну", - резюмував він.