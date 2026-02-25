Трамп поддержал шаги: Зеленский рассказал о надеждах на встречу лидеров

Украина рассчитывает, что следующая встреча с россиянами и представителями США в рамках мирных переговоров позволит перейти к встрече уже на уровне лидеров стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

Зеленский отметил, что во время разговора с Трампом на связи были также спецпредставители президента США - Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

"Сейчас наши команды много работают, и я поблагодарил за все усилия и такую вовлеченность в переговоры, в работу для окончания войны", - отметил он.

Зеленский добавил, что Украина очень ценит предоставление Украине вооружения через программу PURL. Боеприпасы для систем противовоздушной обороны, которые продают США, помогают отражать российские ракетные удары.

Отдельно Зеленский отметил обсуждение встречи Украины и США в Женеве 26 февраля и подготовку к следующей встрече в трехстороннем формате, которая пройдет в начале марта.

"Рассчитываем, что она даст возможность перейти к переговорам на уровне лидеров. Президент Трамп поддерживает такую последовательность шагов. Только так можно решить все сложные и чувствительные вопросы и наконец закончить войну", - резюмировал он.