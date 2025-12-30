ua en ru
Вт, 30 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Трамп підтримає нові удари Ізраїлю по Ірану, - CNN

США, Вівторок 30 грудня 2025 01:35
UA EN RU
Трамп підтримає нові удари Ізраїлю по Ірану, - CNN Фото: Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

У Вашингтоні дали зрозуміти, що можливі подальші кроки Тегерана навколо іранської ядерної та ракетної програм можуть призвести до жорсткої силової відповіді з боку Ізраїлю за підтримки США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію CNN.

Позиція Вашингтона

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність підтримати нові удари Ізраїлю по Ірану в разі, якщо Тегеран продовжить роботу над ракетними розробками і ядерною програмою.

Цю заяву було зроблено напередодні переговорів із прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

"Я чую, що Іран намагається відносити (ядерну програму). І якщо вони зроблять це, нам доведеться її знищити", - заявив Трамп, додавши: "Ми збираємося їх знищити. Ми збираємося їх знищити. Але я сподіваюся, що цього не станеться".

Які дії Ірану можуть стати тригером

Глава Білого дому уточнив, що приводом для нових атак можуть стати подальші кроки Ірану у сфері озброєнь.

"Якщо вони продовжать із ракетами? Так. А якщо з ядерною зброєю? Швидко! Гаразд, ми зробимо це безумовно. Але в іншому разі ми зробимо це негайно", - підкреслив президент США.

Побоювання Ізраїлю

Відомо, що Ізраїль має намір проінформувати американську сторону про можливі сценарії повторного удару по Ірану.

У Тель-Авіві висловлюють стурбованість тим, що Тегеран розпочав відновлення об'єктів зі збагачення урану, пошкоджених ударами США в червні.

При цьому ще більш серйозною загрозою ізраїльська влада вважає спроби Ірану відновити виробництво балістичних ракет і відремонтувати елементи системи протиповітряної оборони.

Нагадуємо, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу має намір обговорити з президентом США Дональдом Трампом можливість поновлення ударів по Ірану на тлі занепокоєння Тель-Авіва відновленням іранської балістичної ракетної програми та об'єктів, пов'язаних із ядерними розробками.

Зазначимо, що за часів президентства Джо Байдена американська розвідка на деякий час обмежила передачу Ізраїлю частини стратегічної інформації, пояснюючи це побоюваннями, пов'язаними з конфліктом у Газі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Ізраїль Іран Ядерні випробування
Новини
Продаж голосів у Раді: стало відомо, кого з нардепів викрило НАБУ на хабарях
Продаж голосів у Раді: стало відомо, кого з нардепів викрило НАБУ на хабарях
Аналітика
"Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну