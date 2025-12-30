Трамп підтримає нові удари Ізраїлю по Ірану, - CNN
У Вашингтоні дали зрозуміти, що можливі подальші кроки Тегерана навколо іранської ядерної та ракетної програм можуть призвести до жорсткої силової відповіді з боку Ізраїлю за підтримки США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію CNN.
Позиція Вашингтона
Президент США Дональд Трамп заявив про готовність підтримати нові удари Ізраїлю по Ірану в разі, якщо Тегеран продовжить роботу над ракетними розробками і ядерною програмою.
Цю заяву було зроблено напередодні переговорів із прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.
"Я чую, що Іран намагається відносити (ядерну програму). І якщо вони зроблять це, нам доведеться її знищити", - заявив Трамп, додавши: "Ми збираємося їх знищити. Ми збираємося їх знищити. Але я сподіваюся, що цього не станеться".
Які дії Ірану можуть стати тригером
Глава Білого дому уточнив, що приводом для нових атак можуть стати подальші кроки Ірану у сфері озброєнь.
"Якщо вони продовжать із ракетами? Так. А якщо з ядерною зброєю? Швидко! Гаразд, ми зробимо це безумовно. Але в іншому разі ми зробимо це негайно", - підкреслив президент США.
Побоювання Ізраїлю
Відомо, що Ізраїль має намір проінформувати американську сторону про можливі сценарії повторного удару по Ірану.
У Тель-Авіві висловлюють стурбованість тим, що Тегеран розпочав відновлення об'єктів зі збагачення урану, пошкоджених ударами США в червні.
При цьому ще більш серйозною загрозою ізраїльська влада вважає спроби Ірану відновити виробництво балістичних ракет і відремонтувати елементи системи протиповітряної оборони.
Нагадуємо, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу має намір обговорити з президентом США Дональдом Трампом можливість поновлення ударів по Ірану на тлі занепокоєння Тель-Авіва відновленням іранської балістичної ракетної програми та об'єктів, пов'язаних із ядерними розробками.
Зазначимо, що за часів президентства Джо Байдена американська розвідка на деякий час обмежила передачу Ізраїлю частини стратегічної інформації, пояснюючи це побоюваннями, пов'язаними з конфліктом у Газі.