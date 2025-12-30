ua en ru
Трамп поддержит новые удары Израиля по Ирану, - CNN

США, Вторник 30 декабря 2025 01:35
UA EN RU
Трамп поддержит новые удары Израиля по Ирану, - CNN Фото: Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

В Вашингтоне дали понять, что возможные дальнейшие шаги Тегерана вокруг иранской ядерной и ракетной программ могут привести к жесткому силовому ответу со стороны Израиля при поддержке США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию CNN.

Позиция Вашингтона

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности поддержать новые удары Израиля по Ирану в случае, если Тегеран продолжит работу над ракетными разработками и ядерной программой.

Это заявление было сделано накануне переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

"Я слышу, что Иран пытается относить (ядерную программу). И если они сделают это, нам придется ее уничтожить", — заявил Трамп, добавив: "Мы собираемся их уничтожить. Мы собираемся их уничтожить. Но я надеюсь, что этого не произойдет".

Какие действия Ирана могут стать триггером

Глава Белого дома уточнил, что поводом для новых атак могут стать дальнейшие шаги Ирана в сфере вооружений.

"Если они продолжат с ракетами? Да. А если с ядерным оружием? Быстро! Ладно, мы сделаем это безусловно. Но в противном случае мы сделаем это немедленно", — подчеркнул президент США.

Опасения Израиля

Известно, что Израиль намерен проинформировать американскую сторону о возможных сценариях повторного удара по Ирану.

В Тель-Авиве выражают обеспокоенность тем, что Тегеран приступил к восстановлению объектов по обогащению урана, поврежденных ударами США в июне.

При этом еще более серьезной угрозой израильские власти считают попытки Ирана восстановить производство баллистических ракет и отремонтировать элементы системы противовоздушной обороны.

Напоминаем, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен обсудить с президентом США Дональдом Трампом возможность возобновления ударов по Ирану на фоне обеспокоенности Тель-Авива восстановлением иранской баллистической ракетной программы и объектов, связанных с ядерными разработками.

Отметим, что во времена президентства Джо Байдена американская разведка на некоторое время ограничила передачу Израилю части стратегической информации, объясняя это опасениями, связанными с конфликтом в Газе.

