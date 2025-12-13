США приховували деякі розвіддані від Ізраїлю у 2024 році, - Reuters

Американська розвідка тимчасово призупиняла обмін деякими ключовими даними з Ізраїлем за часів адміністрації Байдена через занепокоєння щодо війни в Газі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Агентство з посиланням на шість джерел, обізнаних із ситуацією, пише, що в другій половині 2024 року Вашингтон тимчасово зупинив прямий доступ ізраїльських служб до відеотрансляції з американського безпілотника, що працював над Газою.

Ці дані Ізраїль використовував для пошуку бойовиків ХАМАС та місцеперебування заручників. Призупинення тривало щонайменше кілька днів.

Джерела також зазначили, що США обмежили застосування Ізраїлем частини американської розвідувальної інформації для ураження високопріоритетних військових цілей у секторі Газа. Коли саме було ухвалено це рішення, співрозмовники не уточнили.

Причина обмежень

Обмеження з'явилися на тлі зростаючого занепокоєння американської розвідки щодо кількості жертв серед цивільних у Газі та повідомлень про жорстоке поводження Служби безпеки Ізраїлю з палестинськими затриманими, зазначає Reuters.

Три джерела повідомили, що у США виникли сумніви, чи надає Ізраїль достатні гарантії дотримання законів війни під час використання американської розвідки. За законодавством США, такі гарантії є обов’язковою умовою обміну секретною інформацією з іноземними державами.

За словами двох співрозмовників Reuters, адміністрація Байдена продовжувала загальний курс на підтримку Ізраїлю, включно з обміном розвідувальними даними та постачанням зброї. Однак рішення щодо тимчасового обмеження окремих потоків даних ухвалювали всередині самих американських спецслужб і вони мали тактичний характер. Метою було забезпечити використання інформації відповідно до міжнародного гуманітарного права.

Співрозмовники також зазначили, що деякі рішення про обмеження передачі розвідданих могли ухвалюватися без прямої участі Білого дому.

Reuters не вдалося встановити точні дати ухвалення рішень або з'ясувати, чи був президент Джо Байден поінформований про них. Представники Білого дому, ЦРУ та Офісу керівника нацрозвідки не надали коментарів.

За словами експертів, відмова союзнику у наданні інформації з поля бою є незвичною та свідчить про певне напруження у відносинах. Водночас ізраїльська військова пресслужба заявила, що співпраця в сфері безпеки між країнами тривала протягом усієї війни, не коментуючи окремі випадки призупинення обміну даними.