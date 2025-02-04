Трамп підпише директиву про "максимальний тиск" на Іран, - Sky News

Санкції проти Ірану

Нагадаємо, ще до своєї інавгурації президент США Дональд Трамп заявляв, що планує посилювати санкції проти Ірану.

Раніше адміністрація колишнього президента США Джо Байдена запровадила новий пакет санкцій проти 35 організацій і суден. Вони, за даними Міністерства фінансів США, беруть участь у транспортуванні нелегальної іранської нафти.

Тим часом Європейський Сою ввів санкції проти Ірану через постачання ракет Росії.

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