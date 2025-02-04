Трамп подпишет директиву о "максимальном давлении" на Иран, - Sky News

По словам американского чиновника, цель Трампа - лишить Иран всех путей к созданию ядерного оружия и противостоять его "пагубному влиянию" на Ближнем Востоке.

Ожидается введение новых санкций, а также применение мер против тех, кто уже нарушает имеющиеся ограничения.