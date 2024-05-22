Євросоюз посилить санкції проти Ірану через його військову допомогу Росії, - Reuters
Європейський союз збирається посилити санкції проти Ірану за те, що надає військову допомогу Російській Федерації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Країни ЄС погодилися додати 10 нових фізичних і юридичних осіб до санкційного списку Ірану", - пише видання.
Одне з джерел видання повідомило, що цей крок пов'язаний із підтримкою Іраном збройних проксі на Близькому Сході та в регіоні Червоного моря.
Також це пов'язано з військовою підтримкою, яку Тегеран надає Москві.
Reuters нагадало, що лідери Євросоюзу раніше погодилися посилити санкції проти Ірану після ракетної атаки Тегерана і удару безпілотників по Ізраїлю.
Санкції проти Ірану
Країни Заходу регулярно вводять санкції проти Ірану, особливо через його військові зв'язки з Росією.
Нещодавно чиновники зі США заявляли, що хочуть посилити обмеження на експорт іранської нафти і обмежити здатність Росії продовжувати фінансувати її війну проти України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.