Євросоюз посилить санкції проти Ірану через його військову допомогу Росії, - Reuters

Європейський союз збирається посилити санкції проти Ірану за те, що надає військову допомогу Російській Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Країни ЄС погодилися додати 10 нових фізичних і юридичних осіб до санкційного списку Ірану", - пише видання.

Одне з джерел видання повідомило, що цей крок пов'язаний із підтримкою Іраном збройних проксі на Близькому Сході та в регіоні Червоного моря.

Також це пов'язано з військовою підтримкою, яку Тегеран надає Москві.

Reuters нагадало, що лідери Євросоюзу раніше погодилися посилити санкції проти Ірану після ракетної атаки Тегерана і удару безпілотників по Ізраїлю.