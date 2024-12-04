США заявили про посилення санкцій проти "тіньового" нафтового флоту Ірану: подробиці
Адміністрація президента США Джо Байдена запровадила новий пакет санкцій проти 35 організацій і суден. Вони, за даними Міністерства фінансів США, беруть участь у транспортуванні нелегальної іранської нафти.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Reuters.
Повідомляється, що цей крок доповнює санкції, введені в жовтні, і є відповіддю на зростаючу ядерну загрозу з боку Ірану та його атаки на Ізраїль.
Нові обмеження спрямовані на ключові економічні сектори Ірану, щоб позбавити уряд ресурсів для фінансування ядерної програми, виробництва ракет, дронів та підтримки терористичних угруповань у регіоні.
Зазначається, що санкції забороняють американським фізичним і юридичним особам вести справи з підсанкційними компаніями та заморожують їхні активи в США.
Серед підсанкційних суден - танкери різного класу, які транспортують нафту з Ірану та інших країн. Наприклад:
- Suezmax Min Hang, який завантажив нафту марки Urals у Росії та спрямував курс до Єгипту.
- VLCC Phonix, який доставляв вантаж до китайського порту Річжао.
- Aframax Vesna, який планував завантаження російської нафти ESPO Blend у порту Козьміно.
Також відомо, що частина танкерів перебуває на якорі біля Малайзії або віддаляється з Африки після завантаження сирої нафти, зокрема судно Bertha.
Таким чином, США прагнуть зруйнувати "тіньовий" нафтовий флот Ірану, який приносить доходи, спрямовані на розвиток військових технологій і підтримку регіональної дестабілізації.
"Ми використовуватимемо всі доступні інструменти для припинення цієї незаконної діяльності", - заявив заступник міністра фінансів Бредлі Сміт.
Додамо, що новообраний президент США Дональд Трамп після інавгурації також планує посилювати санкції проти Ірану.
Також нагадаємо, що Євросоюз вже посилював обмеження проти Ірану через його співпрацю з Росією.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.