ЄС ввів санкції проти Ірану за ракети для Росії: у список потрапили три авіакомпанії
Європейський Союз запровадив санкції проти Ірану через постачання ракет Росії. До списку потрапили іранські чиновники, фірми та три авіакомпанії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний журнал ЄС.
ЄС ввів санкції проти семи фізичних осіб, включаючи заступника міністра оборони Ірану Сейєда Хамзе Галандарі. Також у списку:
- Бехнам Шахріарі - посадовець підрозділу "Кудс 190" Корпусу вартових ісламської революції, який бере участь у матеріально-технічних аспектах передачі зброї, зокрема ракет і снарядів;
- Алі Шадмані - заступник координатора центрального штабу Корпусу вартових ісламської революції, протягом останніх років неодноразово активно рекламував обороноздатність Ірану, включаючи безпілотники та ракети, зокрема в Росії;
- Алі Джафарабаді - командувач космічної дивізії аерокосмічних сил Корпусу вартових ісламської революції, бере участь у розробці іранської ракетної програми;
- Мехді Гогердчіан - керуючий директор компанії Iran Aircraft Manufacturing Industries (HESA), що зареєстрована в ЄС, бере участь в іранській програмі БПЛА;
- Реза Хосраві Могаддам - військовий аташе посольства Ірану в Росії;
- Сеїд Мір Ахмад Нушин - директор організації аерокосмічної промисловості, зареєстрованої в ЄС, бере участь у ракетній програмі Ірану.
Також у санкційний список Євросоюз потрапили сім компаній. Обмеження запровадили проти трьох іранських авіакомпаній (національного перевізника Iran Air та Saha Airlines, Mahan Air), а також чотирьох промислових та транспортних компаній (Basamad Electronic Pouya Engineering Co., Iran Alumina Company, Shahid Haj Ali Movahed Research Center, Teyf Tadbir Engineering Company).
Санкції набувають чинності негайно. У рамках санкцій фізичним особам заборонено в'їзд на територію ЄС, їх активи підлягають блокуванням. Компаніям також загрожує блокування активів. Європейському бізнесу заборонено будь-які контакти з ними.
Передача іранських ракет Росії
У вересні західні ЗМІ повідомили, що Іран міг передати Росії партію ракет. Йдеться про балістичні ракети малої дальності, ймовірно, Fath 360.
Пізніше у США підтвердили постачання Тегераном ракет Москві. Проте Іран намагається заперечити це, а Росія взагалі не коментує.
США та Британія вже запровадили додаткові санкції проти Ірану. Сьогодні, 14 жовтня, міністри країн ЄС погодили обмеження проти Тегерана.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.