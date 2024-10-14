ЄС ввів санкції проти Ірану за ракети для Росії: у список потрапили три авіакомпанії

Європейський Союз запровадив санкції проти Ірану через постачання ракет Росії. До списку потрапили іранські чиновники, фірми та три авіакомпанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний журнал ЄС.

ЄС ввів санкції проти семи фізичних осіб, включаючи заступника міністра оборони Ірану Сейєда Хамзе Галандарі. Також у списку:

Бехнам Шахріарі - посадовець підрозділу "Кудс 190" Корпусу вартових ісламської революції, який бере участь у матеріально-технічних аспектах передачі зброї, зокрема ракет і снарядів;

Алі Шадмані - заступник координатора центрального штабу Корпусу вартових ісламської революції, протягом останніх років неодноразово активно рекламував обороноздатність Ірану, включаючи безпілотники та ракети, зокрема в Росії;

Алі Джафарабаді - командувач космічної дивізії аерокосмічних сил Корпусу вартових ісламської революції, бере участь у розробці іранської ракетної програми;

Мехді Гогердчіан - керуючий директор компанії Iran Aircraft Manufacturing Industries (HESA), що зареєстрована в ЄС, бере участь в іранській програмі БПЛА;

Реза Хосраві Могаддам - військовий аташе посольства Ірану в Росії;

Сеїд Мір Ахмад Нушин - директор організації аерокосмічної промисловості, зареєстрованої в ЄС, бере участь у ракетній програмі Ірану.

Також у санкційний список Євросоюз потрапили сім компаній. Обмеження запровадили проти трьох іранських авіакомпаній (національного перевізника Iran Air та Saha Airlines, Mahan Air), а також чотирьох промислових та транспортних компаній (Basamad Electronic Pouya Engineering Co., Iran Alumina Company, Shahid Haj Ali Movahed Research Center, Teyf Tadbir Engineering Company).

Санкції набувають чинності негайно. У рамках санкцій фізичним особам заборонено в'їзд на територію ЄС, їх активи підлягають блокуванням. Компаніям також загрожує блокування активів. Європейському бізнесу заборонено будь-які контакти з ними.