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Трамп подпишет директиву о "максимальном давлении" на Иран, - Sky News

Вторник 04 февраля 2025 18:29
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Трамп подпишет директиву о "максимальном давлении" на Иран, - Sky News Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент США Дональд Трамп сегодня, 4 февраля, подпишет меморандум о "максимальном давлении" на Иран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По словам американского чиновника, цель Трампа - лишить Иран всех путей к созданию ядерного оружия и противостоять его "пагубному влиянию" на Ближнем Востоке.

Ожидается введение новых санкций, а также применение мер против тех, кто уже нарушает имеющиеся ограничения.

Санкции против Ирана

Напомним, еще до своей инаугурации президент США Дональд Трамп заявлял, что планирует ужесточать санкции против Ирана.

Ранее администрация бывшего президента США Джо Байдена ввела новый пакет санкций против 35 организаций и судов. Они, по данным Министерства финансов США, участвуют в транспортировке нелегальной иранской нефти.

Тем временем Европейский Союз ввел санкции против Ирана из-за поставок ракет России.

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Соединенные Штаты Америки Иран Дональд Трамп Санкции против Ирана
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