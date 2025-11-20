Трамп підписав закон про публікацію документів у "справі Епштейна": коли їх оприлюднять

Президент США Дональд Трамп підписав закон, який ухвалив Конгрес та який зобов'язує Білий дім оприлюднити усі матеріали, які стосуються справи покійного американського фінансиста Джеффрі Епштейна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.
Зазначається, що Трамп оголосив про підписання 19 листопада, зробивши це після довгого опору - та після того, як Палата представників Конгресу США ухвалила закон 427 голосами. Тиск щодо справи Епштейна на Трампа останнім часом значно посилився.
Зараз міністерство юстиції США має протягом 30 днів розкрити усі не засекречені записи, документи, повідомлення та матеріали розслідування у справі Джеффрі Епштейна - в тому числі документи Федерального бюро розслідувань (ФБР) та прокуратури.
Окрім цього, закон зобов'язує міністерство оприлюднили усю інформацію щодо смерті Епштейна у 2019 році. Офіційна версія каже, що Епштейн нібито вкоротив собі віку, перебуваючи у федеральній в'язниці.
Заборона приховування матеріалів, прописана у законопроєкті, поширюється на майбутнє - та забороняє ховати будь-які матеріали в будь-якій справі через "шкоду репутації або політичну чутливість". Проте міністру юстиції дозволяється вилучити матеріали, які "могли б стати загрозою для федерального розслідування, або кримінального переслідування, якщо вони ще тривають".
Зазначимо, нещодавно в США спалахнув новий виток скандалу навколо справи Джеффрі Епштейна. Нові оприлюднені документи містять численні згадки президента Дональда Трампа. На тлі цього рейтинг Трампа у США впав до мінімуму за весь його другий термін - до 38% підтримки.
Епштейн "прославився" не тим, що був мільярдером, а тим, що організував величезний будинок розпусти, що отримав назву "острів Епштейна". "Послугами" цього острову могли користуватися численні друзі Епштейна, серед яких було багато відомих та багатих людей (в тому числі Трамп).
Старт справі дало звернення у 2005 році батьків 14-річної дівчини до поліції Флориди. Вони заявили, що Епштейн здійснював проти їхньої доньки сексуальні дії. Розкручуючи справу, поліція виявила понад 50 неповнолітніх, які зізналися, що отримували від Епштейна гроші за сексуальні послуги - і це тільки з 2002 по 2005 роки.
Сам Епштейн, взятий під варту, за офіційною версією вкоротив собі віку у федеральній в'язниці у 2019 році. Реальні обставини його смерті залишаються таємницею: є версія, що мільярдера "прибрали", бо він забагато знав.