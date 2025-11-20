Трамп підписав закон про публікацію документів у "справі Епштейна": коли їх оприлюднять

Зазначається, що Трамп оголосив про підписання 19 листопада, зробивши це після довгого опору - та після того, як Палата представників Конгресу США ухвалила закон 427 голосами. Тиск щодо справи Епштейна на Трампа останнім часом значно посилився.

Зараз міністерство юстиції США має протягом 30 днів розкрити усі не засекречені записи, документи, повідомлення та матеріали розслідування у справі Джеффрі Епштейна - в тому числі документи Федерального бюро розслідувань (ФБР) та прокуратури.

Окрім цього, закон зобов'язує міністерство оприлюднили усю інформацію щодо смерті Епштейна у 2019 році. Офіційна версія каже, що Епштейн нібито вкоротив собі віку, перебуваючи у федеральній в'язниці.

Заборона приховування матеріалів, прописана у законопроєкті, поширюється на майбутнє - та забороняє ховати будь-які матеріали в будь-якій справі через "шкоду репутації або політичну чутливість". Проте міністру юстиції дозволяється вилучити матеріали, які "могли б стати загрозою для федерального розслідування, або кримінального переслідування, якщо вони ще тривають".