Трамп подписал закон о публикации документов по "делу Эпштейна": когда их обнародуют

Президент США Дональд Трамп подписал закон, который принял Конгресс и который обязывает Белый дом обнародовать все материалы, касающиеся дела покойного американского финансиста Джеффри Эпштейна.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.
Отмечается, что Трамп объявил о подписании 19 ноября, сделав это после долгого сопротивления - и после того, как Палата представителей Конгресса США приняла закон 427 голосами. Давление по делу Эпштейна на Трампа в последнее время значительно усилилось.
Сейчас министерство юстиции США должно в течение 30 дней раскрыть все незасекреченные записи, документы, сообщения и материалы расследования по делу Джеффри Эпштейна - в том числе документы Федерального бюро расследований (ФБР) и прокуратуры.
Кроме этого, закон обязывает министерство обнародовать всю информацию о смерти Эпштейна в 2019 году. Официальная версия говорит, что Эпштейн якобы покончил с собой, находясь в федеральной тюрьме.
Запрет сокрытия материалов, прописанный в законопроекте, распространяется на будущее - и запрещает прятать любые материалы в любом деле из-за "ущерба репутации или политической чувствительности". Однако министру юстиции разрешается изъять материалы, которые "могли бы стать угрозой для федерального расследования или уголовного преследования, если они еще продолжаются".
Отметим, недавно в США вспыхнул новый виток скандала вокруг дела Джеффри Эпштейна. Новые обнародованные документы содержат многочисленные упоминания президента Дональда Трампа. На фоне этого рейтинг Трампа в США упал до минимума за весь его второй срок - до 38% поддержки.
Эпштейн "прославился" не тем, что был миллиардером, а тем, что организовал огромный публичный дом, получивший название "остров Эпштейна". "Услугами" этого острова могли пользоваться многочисленные друзья Эпштейна, среди которых было много известных и богатых людей (в том числе Трамп).
Старт делу дало обращение в 2005 году родителей 14-летней девушки в полицию Флориды. Они заявили, что Эпштейн совершал против их дочери сексуальные действия. Раскручивая дело, полиция обнаружила более 50 несовершеннолетних, которые признались, что получали от Эпштейна деньги за сексуальные услуги - и это только с 2002 по 2005 годы.
Сам Эпштейн, взятый под стражу, по официальной версии покончил с собой в федеральной тюрьме в 2019 году. Реальные обстоятельства его смерти остаются тайной: есть версия, что миллиардера "убрали", потому что он слишком много знал.