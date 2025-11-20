Трамп подписал закон о публикации документов по "делу Эпштейна": когда их обнародуют

Отмечается, что Трамп объявил о подписании 19 ноября, сделав это после долгого сопротивления - и после того, как Палата представителей Конгресса США приняла закон 427 голосами. Давление по делу Эпштейна на Трампа в последнее время значительно усилилось.

Сейчас министерство юстиции США должно в течение 30 дней раскрыть все незасекреченные записи, документы, сообщения и материалы расследования по делу Джеффри Эпштейна - в том числе документы Федерального бюро расследований (ФБР) и прокуратуры.

Кроме этого, закон обязывает министерство обнародовать всю информацию о смерти Эпштейна в 2019 году. Официальная версия говорит, что Эпштейн якобы покончил с собой, находясь в федеральной тюрьме.

Запрет сокрытия материалов, прописанный в законопроекте, распространяется на будущее - и запрещает прятать любые материалы в любом деле из-за "ущерба репутации или политической чувствительности". Однако министру юстиции разрешается изъять материалы, которые "могли бы стать угрозой для федерального расследования или уголовного преследования, если они еще продолжаются".