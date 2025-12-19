Трамп підписав закон про присутність військ США в Європі: озвучено кількість

Згідно з документом, чисельність американських військ на європейському континенті не може опускатися нижче цього рівня більш ніж на 45 днів, що фактично закріплює довгострокову військову присутність США.

За даними Пентагону, зараз у Європі перебувають близько 100 000 американських військовослужбовців, з яких понад 65 000 постійно розташовані на континенті, а решта перебуває у ротації.

Прес-секретарка Білого дому Анна Келлі підкреслила, що новий закон налічує понад 3000 сторінок і відображає принцип Трампа "Мир через силу".

До речі, крім визначення кількості американських військових в Європі, Закон також передбачає виділення додаткових 400 млн доларів на закупівлю озброєння для України та закладає фінансування протиракетного щита "Golden Dome"("Золотий купол"), який ініціював Дональд Трамп.

Найголовніше, що в документі передбачено оборонний бюджет США на наступний рік у розмірі приблизно 900 мільярдів доларів, що на 8 мільярдів перевищує попередню пропозицію адміністрації Трампа.

Раніше законопроект отримав більшість голосів у Палаті представників і Сенаті, що дозволило його ухвалити без суттєвих змін.

Цей крок свідчить про прагнення США зберегти стратегічну присутність у Європі та підтримувати союзників, зокрема Україну, у контексті наростаючої напруженості у безпековій сфері.