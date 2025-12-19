ua en ru
Пт, 19 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Трамп підписав закон про присутність військ США в Європі: озвучено кількість

США, П'ятниця 19 грудня 2025 19:44
UA EN RU
Трамп підписав закон про присутність військ США в Європі: озвучено кількість Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Президент США Дональд Трамп підписав закон, який забезпечує мінімальну присутність 76 000 американських військових у Європі протягом 2026 року.

Як пише РБК-Україна, про це повідомило видання AFP.

Згідно з документом, чисельність американських військ на європейському континенті не може опускатися нижче цього рівня більш ніж на 45 днів, що фактично закріплює довгострокову військову присутність США.

За даними Пентагону, зараз у Європі перебувають близько 100 000 американських військовослужбовців, з яких понад 65 000 постійно розташовані на континенті, а решта перебуває у ротації.

Прес-секретарка Білого дому Анна Келлі підкреслила, що новий закон налічує понад 3000 сторінок і відображає принцип Трампа "Мир через силу".

До речі, крім визначення кількості американських військових в Європі, Закон також передбачає виділення додаткових 400 млн доларів на закупівлю озброєння для України та закладає фінансування протиракетного щита "Golden Dome"("Золотий купол"), який ініціював Дональд Трамп.

Найголовніше, що в документі передбачено оборонний бюджет США на наступний рік у розмірі приблизно 900 мільярдів доларів, що на 8 мільярдів перевищує попередню пропозицію адміністрації Трампа.

Раніше законопроект отримав більшість голосів у Палаті представників і Сенаті, що дозволило його ухвалити без суттєвих змін.

Цей крок свідчить про прагнення США зберегти стратегічну присутність у Європі та підтримувати союзників, зокрема Україну, у контексті наростаючої напруженості у безпековій сфері.

Нагадаємо, чиновники Пентагона готують масштабні структурні зміни американського військового командування. Вони передбачають звільнення частини посадовців та зниження рівня функцій штаб-квартир американської армії у світі.

Що ж стосується України, то США поділили мирний план на чотири "пакети". Один з "пакетів" стосується питань суверенітету України, інші - економічного співробітництва США та Росії, європейської безпеки тощо.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Дональд Трамп
Новини
Зеленський назвав важливою перемогою рішення ЄС щодо України
Зеленський назвав важливою перемогою рішення ЄС щодо України
Аналітика
План "Б" для України. Чому ЄС не схвалив кредит під заставу активів РФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент План "Б" для України. Чому ЄС не схвалив кредит під заставу активів РФ