Трамп підписав указ про визнання англійської офіційною мовою США

1 березня 2025 року президент США Дональд Трамп підписав історичний указ, який офіційно проголошує англійську мовою національною та офіційною мовою Сполучених Штатів Америки. Це перше таке рішення в історії країни.

Указ підкреслює, що з моменту заснування США англійська мова була основним засобом комунікації та відображала основні документи нації, включаючи Декларацію незалежності та Конституцію.

У документі зазначено, що визнання англійської мови як офіційної буде сприяти єдності та розвитку спільної американської культури, а також допоможе новим громадянам інтегруватися в суспільство та досягати успіху в американській реальності.

"Знання англійської мови відкриває двері для економічного розвитку та допомагає новим громадянам активно брати участь у житті своїх спільнот, дотримуватися національних традицій і вносити свій вклад у наше суспільство", - йдеться в указі.

Трамп також наголосив на важливості єдиного офіційного мови для забезпечення ефективної роботи уряду та створення згуртованого громадянського суспільства.

Документ також підкреслює історичну значимість англійської мови як засобу єднання різноманітних культур у США, адже багато громадян країни є носіями різних мов, але англійська завжди була мовою спільного спілкування.

Цей указ створює новий етап в розвитку США, фіксуючи англійську як основу для подальшого розвитку країни, її національних цінностей та демократичних принципів.