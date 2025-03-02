Трамп підписав указ про визнання англійської офіційною мовою США

Президент США Дональд Трамп підписав указ, який проголошує англійську мовою офіційною на території Сполучених Штатів. Це перший подібний крок в історії країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ Білого дому.
1 березня 2025 року президент США Дональд Трамп підписав історичний указ, який офіційно проголошує англійську мовою національною та офіційною мовою Сполучених Штатів Америки. Це перше таке рішення в історії країни.
Указ підкреслює, що з моменту заснування США англійська мова була основним засобом комунікації та відображала основні документи нації, включаючи Декларацію незалежності та Конституцію.
У документі зазначено, що визнання англійської мови як офіційної буде сприяти єдності та розвитку спільної американської культури, а також допоможе новим громадянам інтегруватися в суспільство та досягати успіху в американській реальності.
"Знання англійської мови відкриває двері для економічного розвитку та допомагає новим громадянам активно брати участь у житті своїх спільнот, дотримуватися національних традицій і вносити свій вклад у наше суспільство", - йдеться в указі.
Трамп також наголосив на важливості єдиного офіційного мови для забезпечення ефективної роботи уряду та створення згуртованого громадянського суспільства.
Документ також підкреслює історичну значимість англійської мови як засобу єднання різноманітних культур у США, адже багато громадян країни є носіями різних мов, але англійська завжди була мовою спільного спілкування.
Цей указ створює новий етап в розвитку США, фіксуючи англійську як основу для подальшого розвитку країни, її національних цінностей та демократичних принципів.
Нагадаємо, що нещодвано американський президент Дональд Трамп раніше планував підписати новий указ, після чого Сполучені Штати Америки повинні були отримати єдину офіційну мову.
За даними видання, президент Трамп планував підписати указ, який вперше в історії країни зробив би англійську мовою офіційною на федеральному рівні в США.
Крім того, США не перша країна, що вирішила узаконити єдину офіційну мову. Зокрема у 2023 році в Молдові ввійшов в силу закон про визнання румунської мови - державною.
Того ж року в країні набув чинності закон, який змінив "молдавську" на румунську мову в Конституції та інших державних законах.